Inaugurate le prime 12 stazioni | entro quattro anni Trieste Trasporti avrà 137 bus elettrici

Sono state inaugurate le prime dodici stazioni di ricarica per i bus elettrici di Trieste Trasporti. Entro quattro anni, la società prevede di mettere in servizio un totale di 137 autobus a trazione elettrica, che rappresentano circa la metà della flotta di mezzi impiegati nel trasporto pubblico cittadino. Questa operazione fa parte di un investimento volto a rinnovare e ampliare il parco veicoli dell’azienda. La nuova flotta di autobus elettrici sarà compatibile con le infrastrutture di ricarica installate nelle stazioni.

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