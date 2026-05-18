Inaugurate le prime 12 stazioni | entro quattro anni Trieste Trasporti avrà 137 bus elettrici
Sono state inaugurate le prime dodici stazioni di ricarica per i bus elettrici di Trieste Trasporti. Entro quattro anni, la società prevede di mettere in servizio un totale di 137 autobus a trazione elettrica, che rappresentano circa la metà della flotta di mezzi impiegati nel trasporto pubblico cittadino. Questa operazione fa parte di un investimento volto a rinnovare e ampliare il parco veicoli dell’azienda. La nuova flotta di autobus elettrici sarà compatibile con le infrastrutture di ricarica installate nelle stazioni.
Entro quattro anni Trieste Trasporti potrà contare su 137 autobus elettrici, ovvero metà della sua flotta di mezzi del trasporto pubblico. In virtù dell'inaugurazione delle prime 12 colonnine per la ricarica degli autobus, avvenuta nella sede del Broletto nel primo pomeriggio di oggi 18 maggio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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