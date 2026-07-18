Nuovo Rimini | entro oggi alle 11 vanno presentate le manifestazioni di interesse Scade il bando la cordata c’è

Entro le 11 di questa mattina deve essere consegnata la documentazione delle manifestazioni di interesse per il nuovo Rimini. Il bando del Comune scade oggi e, a poche ore dalla scadenza, si sa che una cordata ha già manifestato il proprio interesse. A Palazzo Garampi, le lancette dell’orologio corrono verso il momento decisivo per il futuro del calcio locale.

A Palazzo Garampi le lancette dell’orologio corrono veloci verso il momento della verità per il calcio riminese. Questa mattina, alle 11 in punto, calerà infatti il sipario sul bando del Comune per le manifestazioni di interesse. È il primo passo formale per provare a ricostruire dalle fondamenta il tempio biancorosso, cercando un faticoso e immediato riscatto dal campionato di Eccellenza, dopo il naufragio societario dello scorso dicembre. Fino alle 10.59, però, la nebbia non si alzerà e sul tavolo del sindaco Sadegholvaad le carte resteranno rigorosamente coperte. In prima fila, pronta a raccogliere la sfida, come ormai noto da settimane, c’è la cordata locale guidata da Lanzetti e soci, che ieri ha rotto gli indugi spedendo i documenti in municipio e costituendo la nuova società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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