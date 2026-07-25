Domani si terrà la cerimonia di beatificazione di Elia Hoyek, considerato figura centrale nel Grande Libano. La celebrazione si svolgerà in un luogo religioso, con la presenza di rappresentanti ecclesiastici e fedeli. Hoyek è riconosciuto come uomo di fede, promotore della vita sociale e religiosa nel paese. La sua figura è associata alla nascita del Grande Libano e alla sua attività nel rafforzare la comunità locale. La cerimonia sarà trasmessa in diretta.

di Hanna Alwan* Uomo di Dio, padre del suo popolo, protagonista della nascita del Grande Libano e instancabile promotore della vita ecclesiale e sociale. È il ritratto del patriarca maronita Elia Pietro Hoyek che nel pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio, viene beatificato nel Paese dei Cedri. La Divina Liturgia ha luogo presso la residenza estiva patriarcale di Dimane e viene presieduta dal cardinale Béchara Boutros Raï, patriarca di Antiochia dei Maroniti. In rappresentanza del Papa partecipa il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei santi. In Evidence Radicato nella fede e nell'amore totale a Dio Con la beatificazione del patriarca Elia, la Chiesa maronita e il Libano celebrano dunque una delle personalità più significative della loro storia religiosa e nazionale. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - A Dimane la beatificazione di Elia Hoyek, protagonista del Grande Libano

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