Alessandra Mussolini è la vincitrice del Grande Fratello Vip Antonella Elia seconda
Alessandra Mussolini ha vinto l’ottava edizione del Grande Fratello Vip. La finale si è svolta con la partecipazione di Antonella Elia, che si è classificata seconda, e Raimondo Todaro, che si è piazzato terzo. La vittoria è stata annunciata al termine della serata, che ha visto la partecipazione di tutti i concorrenti ancora in gara. La trasmissione è stata condotta da un noto presentatore e trasmessa in prima serata su un canale nazionale.
(Adnkronos) – Alessandra Mussolini ha vinto l'ottava edizione del Grande Fratello Vip. Sul podio, al secondo posto Antonella Elia, mentre Raimondo Todaro si è classificato terzo. Si è conclusa ieri sera, martedì 19 maggio, l'edizione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, affiancata in questo breve ma intenso viaggio dalle due opinioniste:. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello vip 2026 .
Sullo stesso argomento
Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 2026: la vincitrice è Alessandra Mussolini, seconda Antonella Elia | Video MediasetChi ha vinto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 2026? Durante la finale del Grande Fratello Vip 2026 spetta alla due...
Alessandra Mussolini è la seconda finalista del Grande Fratello Vip: la reazione di Antonella EliaÈ andata in onda ieri sera la 14esima puntata del Grande Fratello Vip durante la quale è stata eletta la seconda finalista del reality, Alessandra...
Grande Fratello Vip 2026, la vincitrice è Alessandra Mussolini x.com
Alessandra Mussolini è la vincitrice del Grande Fratello Vip 2026! facebook
Scontro al veleno con Antonella Elia: Alessandra Mussolini non regge più lo stress reddit
Alessandra Mussolini sull’essere la nipote del Duce: Ho sofferto il peso del mio cognomeAlessandra Mussolini si racconta al Grande Fratello: dal peso del cognome ai bambini che volevano affogarla in piscina, fino alla sorpresa della sorella ... fanpage.it
Alessandra Mussolini vince il Gf Vip. L'infanzia con zia Sophia Loren, gli esordi, la malattia della mamma, la carriera in politica e il peso del cognomeAlessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip. La finale si chiude con lei e Antonella Elia nella Casa, mentre le luci si spengono una dopo l’altra. Un ultimo saluto alle stanze che, ... leggo.it