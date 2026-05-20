Alessandra Mussolini è la vincitrice del Grande Fratello Vip Antonella Elia seconda

Alessandra Mussolini ha vinto l’ottava edizione del Grande Fratello Vip. La finale si è svolta con la partecipazione di Antonella Elia, che si è classificata seconda, e Raimondo Todaro, che si è piazzato terzo. La vittoria è stata annunciata al termine della serata, che ha visto la partecipazione di tutti i concorrenti ancora in gara. La trasmissione è stata condotta da un noto presentatore e trasmessa in prima serata su un canale nazionale.

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