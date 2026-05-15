Don Giussani si avvicina la beatificazione del fondatore di Comunione e Liberazione
Si avvicina la fase finale del processo di beatificazione per il sacerdote originario della Brianza, noto per aver fondato un movimento cattolico. La procedura è arrivata a un punto cruciale, con il riconoscimento di alcuni miracoli attribuiti alla sua intercessione. Le autorità ecclesiastiche stanno valutando i documenti e le testimonianze raccolte nel corso degli anni, mentre si attende una decisione ufficiale sulla sua futura beatificazione. La figura religiosa ha avuto un ruolo significativo nel panorama cattolico italiano.
Don Giussani, il sacerdote brianzolo fondatore di Comunione e Liberazione, si avvicina alla beatificazione. È quanto annunciato durante la celebrazione dei vespri nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, ieri 14 maggio, da parte dell’arcivescovo Mario Delpini che ha spiegato la conclusione della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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