Oggi, al stadio Ridolfi di Firenze, si svolge la gara di salto triplo maschile ai Campionati Italiani Assoluti 2026. Dodici atleti si contendono il titolo nazionale. La competizione si tiene nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. La gara rappresenta uno degli eventi di punta del programma atletico di questa giornata.

Si preannuncia una gara di alto livello, quella che ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica leggera, in programma a Firenze oggi, sabato 25 luglio, allo stadio Ridolfi del capoluogo toscano, vedrà in pedana i dodici contendenti al titolo tricolore del salto triplo maschile. Su tutti spicca il nome di Andy Diaz Hernandez, ma saranno al via pure i suoi colleghi delle Fiamme Gialle Andrea Dallavalle e Simone Biasutti, inoltre tra gli iscritti c’è anche Emmanuel Ihemeje: il via della gara che assegnerà il titolo nazionale è fissato alle ore 21.00. La finale del salto triplo maschile dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica leggera con Andy Diaz sarà visibile in diretta tv su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Rai Play e su atleticaitaliana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora gareggia Andy Diaz oggi ai Campionati Italiani: programma preciso, tv, streaming

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