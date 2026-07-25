Marcell Jacobs gareggerà oggi ai Campionati Italiani Assoluti di atletica a Firenze, nello stadio Ridolfi. La sua semifinale sui 100 metri è prevista in mattinata, mentre la finale si terrà nel pomeriggio. La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Jacobs è uno dei favoriti della gara, che si svolge nel capoluogo toscano.

Marcell Jacobs sarà uno dei protagonisti annunciati dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica leggera, che si apriranno a Firenze oggi, sabato 25 luglio: sarà lo stadio Ridolfi del capoluogo toscano a vedere all’opera il velocista azzurro sui 100 metri piani. Visto l’alto numero di partecipanti (sono 29 gli atleti iscritti), saranno due i turni da effettuare quest’oggi: Marcell Jacobs dovrà disputare le batterie alle ore 19.40, poi i migliori otto si affronteranno per la conquista del titolo nazionale in finale alle ore 21.05. Le batterie e la finale dei 100 metri maschili dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera saranno visibili in diretta tv su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Rai Play e su atleticaitaliana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora corre Marcell Jacobs oggi ai Campionati Italiani: programma preciso semifinale e finale, tv, streaming

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