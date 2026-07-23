Dove vedere in tv Nadia Battocletti ai Campionati Italiani 2026 | orari batterie e finale programma streaming
Nadia Battocletti parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica, in programma allo Stadio Ridolfi di Firenze il 25 e 26 luglio. La atleta sarà protagonista nelle batterie e nella finale. Gli orari delle competizioni e il programma completo sono disponibili in streaming e in TV. La gara si svolgerà nel fine settimana, con le fasi di qualificazione e la finale che si terranno nelle due giornate.
Nadia Battocletti sarà una delle grandi protagoniste ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica, che si disputeranno allo Stadio Ridolfi di Firenze nel weekend del 25-26 luglio. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha scelto la rassegna tricolore per affinare la forma in vista degli Europei, previsti a Birmingham dal 10 al 16 agosto, dove sarà chiamata a difendere i due titoli conquistati due anni fa allo Stadio Olimpico di Roma. La fuoriclasse trentina si presenterà all’appuntamento dopo aver disputato soltanto un paio di prove all’aperto in questa annata agonistica: il 9 maggio ha corso i 1500 metri in 4:03.75 proprio nel capoluogo toscano e il 4 giugno ha faticato sui 5000 metri al Golden Gala di Roma, chiudendo in tredicesima posizione con il crono di 14:40. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Nadia Battocletti ha piedi veloci, spesso velocissimi, come nessun’altra donna in Italia prima di lei. Ma quando parla della propria vita usa soltanto parole che hanno il sapore della lentezza. Pazienza, per esempio. Oppure dice: metodo, montagna, passi. È un facebook
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