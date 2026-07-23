Dove vedere in tv Nadia Battocletti ai Campionati Italiani 2026 | orari batterie e finale programma streaming

Notizia in breve

Nadia Battocletti parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica, in programma allo Stadio Ridolfi di Firenze il 25 e 26 luglio. La atleta sarà protagonista nelle batterie e nella finale. Gli orari delle competizioni e il programma completo sono disponibili in streaming e in TV. La gara si svolgerà nel fine settimana, con le fasi di qualificazione e la finale che si terranno nelle due giornate.