Stasera a Carate si esibirà Tommy Mauri, cantautore e polistrumentista. La sua musica combina elementi di canzone d’autore con influenze jazz, funky e R’n’B. Sul palco, Mauri suonerà con il suo gruppo, proponendo un repertorio che include brani originali e una rilettura ritmata di pezzi noti. L’evento vedrà la partecipazione di pubblico locale e appassionati di musica dal vivo. L’esibizione si svolgerà in un locale della zona.

Cantautore e polistrumentista versatile, nella sua musica mescola la lezione della canzone d’autore con influenze jazz, funky e r’n’b. Stasera giocherà in casa e si esibirà assieme al suo gruppo in un viaggio sonoro intenso, fra brani originali e quale rilettura ritmata e trascinante. Oggi alle 21 negli spazi di Villa Cusani a Carate concerto di “ Tommy Mauri and band“, su iniziativa della Pro Loco cittadina. Artista 26enne originario proprio di Carate, diplomato al Conservatorio di Milano, Mauri ha calcato palchi importanti come quelli del Blue Note, dello Zelig, di Arezzo Wave e dell’Auditorium Parco della Musica. L’ingresso è libero. Le feste all’aperto, sotto le stelle, saranno poi protagoniste stasera anche in altri Comuni della Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Carate di scena Tommy Mauri

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