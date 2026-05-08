Durante il concerto in piazza del Calendimaggio, il maestro Giuseppe Mauri ha ricevuto una bacchetta d’oro in occasione del suo mezzo secolo di collaborazione con la banda di Seveso. La cerimonia ha coinciso con il suo compleanno e il cinquantesimo anniversario di matrimonio con la stessa formazione musicale. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi musicisti e cittadini, che hanno celebrato insieme questa ricorrenza speciale.

Compleanno e nozze d’oro con la banda di Seveso insieme: doppio festeggiamento con un regalo speciale per il maestro Giuseppe Mauri durante il tradizionale concerto in piazza del Calendimaggio. Durante l’esecuzione musicale, i componenti della banda, abbandonando per un attimo la scaletta, hanno intonato con gli strumenti “Tanti Auguri a Te“ per celebrare gli 80 anni di età del maestro, ma soprattutto i 50 di direzione del corpo musicale sampietrino. Una bella sorpresa, graditissima da Mauri che ha anche ricevuto come ricordo per questo traguardo una speciale bacchetta dorata. La sindaca Alessia Borroni e l’assessore Marco Mastrandrea, a...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bacchetta d’oro al maestro Mauri. Mezzo secolo di nozze con la banda

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