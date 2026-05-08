Imprese Mauri | Nella nostra storia oltre 100 anni di passione

Un'azienda con oltre un secolo di attività ha annunciato un nuovo piano di investimenti. La famiglia che la dirige ha sottolineato come la passione per il settore abbia caratterizzato il percorso fin dalle origini. La società ha specificato di aver adottato strategie per rafforzare la propria presenza sul mercato e migliorare la qualità dei prodotti offerti. Nessuna comunicazione è stata fornita riguardo a eventuali cambiamenti nella gestione o collaborazioni future.

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(LaPresse) “Abbiamo una storia lunga, più di 100 anni di passione della famiglia per il settore editoriale e 100 anni di crescita continua di due rami che potrebbero sembrare simili, ma sono in realtà diversi: uno è il servizio agli editori, garantendo nel nostro Paese a editori piccoli e medi l’accesso a mercati dove non esiste una struttura distributiva di questo genere. L’altro da 45 anni abbiamo sviluppato un’attività editoriale che è costantemente cresciuta e oggi è il secondo gruppo editoriale che controlla 21 marchi. Oggi il nostro contributo è rappresentare le problematiche specifiche e le ricchezze specifiche di un’azienda familiare, rispetto a un’impresa che non lo è”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Imprese, Mauri: “Nella nostra storia oltre 100 anni di passione” AUTOMATON! Avventura nel tempo in compagnia! DRAGON QUEST VII Reimagined [06] Notizie correlate Leggi anche: “100 anni di Inpgi: viaggio nella storia della previdenza del giornalismo italiano”, convegno con Mulè 12 aprile, il tramezzino compie 100 anni. Artusi e D’Annunzio nella sua storiaFirenze, 12 aprile 2026 – Il re degli spuntini quest’anno compie un secolo di vita.