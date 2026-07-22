Pastasciutta sì ma perché antifascista? Gli appuntamenti a Bergamo per il 25 luglio

A Bergamo il 25 luglio si svolgono eventi dedicati alla pastasciutta antifascista, un piatto simbolo della Resistenza italiana riproposto ogni anno in occasione delle celebrazioni per la Liberazione. Le iniziative prevedono la preparazione e la condivisione di pasta, parmigiano e altri alimenti, come gesto di memoria e di impegno civile contro il fascismo. L'appuntamento mira a mantenere viva la tradizione storica e culturale legata alla lotta antifascista.

Pasta, parmigiano e resistenza. Simbolo apice dell’italianità, la pastasciutta antifascista è un piatto riproposto ogni 25 aprile e 25 luglio in occasione delle celebrazioni per la Liberazione. La tradizione tramanda che all’alba della destituzione di Mussolini con conseguente arresto, il 25 luglio 1943, i fratelli Cervi tornando dai campi appresero la notizia. Pur consci del fatto che la guerra non era ancora totalmente finita, festeggiarono la caduta del partito fascista distribuendo pasta alla gente di Campegine. Chi erano i fratelli Cervi?. Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore, questi i nomi dei sette figli di Alcide Cervi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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