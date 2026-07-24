La Juventus sta considerando Zirkzee come possibile alternativa a Pellegrino per l’attacco. Nel frattempo, Openda si avvicina al trasferimento al Lione. Il club lavora per definire i dettagli di questa operazione, cercando di chiudere l’affare del calciatore belga. La situazione attuale riguarda quindi le trattative per rinforzare la linea offensiva, con attenzione alle modalità di acquisto e alle condizioni contrattuali.

di Luca Fiore La Juventus valuta Zirkzee come possibile alternativa a Pellegrino per l’attacco, intanto Openda va verso il Lione: la situazione. Il calciomercato della Juventus è in piena attività per delineare con precisione il nuovo reparto offensivo. Nelle prossime settimane, una volta assicurato il centravanti titolare, potrebbe riprendere quota la pista che porta a Joshua Zirkzee. L’approdo di Frederic Massara ha riacceso i riflettori sull’olandese, già corteggiato a gennaio. Il Manchester United, tuttavia, mantiene una posizione rigida sulle cessioni definitive. L’unica opzione di contratto valutabile è un prestito oneroso senza riscatto, formula simile a quella ipotizzata per Franco Mastantuono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Zirkzee alternativa a Pellegrino per la Juventus, Openda verso il Lione: la situazione in attacco e cosa serve per chiudere l’operazione del belga

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