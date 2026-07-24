La Juventus sta considerando Zirkzee come possibile alternativa a Pellegrino per l’attacco. Intanto, Openda si avvicina al trasferimento al Lione. Le trattative sul mercato dei bianconeri sono in corso per definire il nuovo reparto offensivo. La società lavora per chiudere l’affare con il belga, mentre si valutano diverse opzioni per rafforzare la squadra in attacco.

di Luca Fiore La Juventus valuta Zirkzee come possibile alternativa a Pellegrino per l’attacco, intanto Openda va verso il Lione: la situazione. Il calciomercato della Juventus è in piena attività per delineare con precisione il nuovo reparto offensivo. Nelle prossime settimane, una volta assicurato il centravanti titolare, potrebbe riprendere quota la pista che porta a Joshua Zirkzee. L’approdo di Frederic Massara ha riacceso i riflettori sull’olandese, già corteggiato a gennaio. Il Manchester United, tuttavia, mantiene una posizione rigida sulle cessioni definitive. L’unica opzione di contratto valutabile è un prestito oneroso senza riscatto, formula simile a quella ipotizzata per Franco Mastantuono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Zirkzee alternativa a Pellegrino per la Juventus, Openda verso il Lione: la situazione in attacco e cosa per chiudere l’operazione del belga

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