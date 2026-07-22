Juventus Openda verso la Ligue 1 | il belga spinge per lasciare Torino

Lois Openda, attaccante belga riscattato dalla Juventus per 45 milioni di euro, desidera trasferirsi in Francia. Ha espresso chiaramente la volontà di lasciare il club torinese e ha scelto il Lione come destinazione preferita. La decisione è stata comunicata ufficialmente alla società bianconera. Il trasferimento potrebbe essere finalizzato nelle prossime settimane.

Il futuro di Lois Openda potrebbe essere in Francia. L’ attaccante belga, riscattato dalla Juventus nelle scorse settimane per 45 milioni di euro, ha individuato nel Lione la destinazione preferita per il proseguo della sua carriera e ha già comunicato la propria volontà al club bianconero. Una scelta che potrebbe avere un peso importante nelle discussioni tra le due società, attualmente al lavoro per trovare un’intesa sulla cessione. Openda vuole il Lione: la preferenza comunicata alla Juventus. Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri, giornalista ed esperto di mercato belga, Lois Openda ha aperto concretamente alla possibilità di trasferirsi al Lione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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