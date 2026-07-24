Secondo Zazzaroni, il nuovo ct dell’Italia sarà Pirlo. L’indizio social condiviso da un utente suggerisce questa possibilità. La scelta sarebbe stata fatta dai dirigenti della federazione, con Maldini e Leonardo coinvolti nella decisione. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, ma l’indiscrezione si diffonde tra gli addetti ai lavori. La nomina, se confermata, rappresenterebbe un cambio di rotta per la gestione tecnica della Nazionale.

Inter News 24 Zazzaroni anticipa tutti sul nuovo ct dell’Italia scelto da Maldini e Leonardo e sui social spunta anche un indizio. Colpo di scena in casa azzurra per la panchina della Nazionale. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola che nei giorni scorsi aveva fatto rumore, la Federazione avrebbe scelto il successore. A lanciare l’indiscrezione è il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha dato per certo l’arrivo dell’ex centrocampista e tecnico della Juventus alla guida dell’ Italia. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Nei giorni scorsi, prima dei movimenti dirigenziali e dell’ingresso in Figc dell’ex capitano rossonero e del suo braccio destro, le voci di mercato avevano accostato alla panchina della Nazionale i vari Roberto Mancini e Antonio Conte. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Zazzaroni ne è certo: «Pirlo è il nuovo ct dell’Italia». E spunta un indizio social

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