Zangrillo | Svolta vera sui contratti Pa ora più fondi a sicurezza e Comuni

Da ilsole24ore.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha rinnovato 20 contratti del pubblico impiego in quattro anni, aumentando i fondi destinati a sicurezza e Comuni. Questa è la principale novità annunciata dal ministro, che ha sottolineato come si tratti di una vera svolta sui contratti della pubblica amministrazione. I dettagli sui tempi e le modalità di rinnovo non sono stati specificati.

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Sui contratti dei dipendenti pubblici abbiamo realizzato una vera svolta. Lo dimostrano i numeri, con 20 rinnovi in quattro anni e con i tempi delle tornate negoziali ridotti da 20 a sei mesi, tanto che per la prima volta stiamo per chiudere le trattative in tutti i comparti nel corso del triennio di riferimento, e non dopo com’è sempre accaduto finora». Il ministro per la Pa Paolo Zangrillo torna sul censimento, realizzato ieri dal Sole 24 Ore, degli accordi raggiunti fra sindacati e Aran, l’agenzia negoziale del pubblico impiego, che ha acceso la polemica politica. «Abbiamo cambiato registro, e non è un dettaglio tecnico. È rispetto», ha rilanciato Giorgia Meloni con un post su X. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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