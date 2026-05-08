Il dibattito sulla riforma della pubblica amministrazione si focalizza sulle nuove modalità di accesso e avanzamento del personale. Secondo alcuni esperti, il concetto di stabilità lavorativa sta evolvendo, puntando su criteri di merito e innovazione. La legge che sta per essere approvata introduce cambiamenti nelle carriere pubbliche, con l’obiettivo di favorire giovani e competenze specifiche. Restano da capire come queste novità influenzeranno concretamente il percorso lavorativo nel settore pubblico.

? Domande chiave Come cambierà la carriera pubblica con la nuova legge sul merito?. Cosa significa davvero superare il concetto di posto fisso oggi?. Perché le carriere diplomatiche richiedono ora competenze scientifiche e tecniche?. Come influirà la digitalizzazione dei concorsi sui tempi di assunzione?.? In Breve Portale inPA riduce tempi concorsi da due anni a circa cinque mesi.. Oltre 640mila assunzioni negli ultimi tre anni con 24mila ingressi a gennaio 2026.. Rettore Menico Rizzi e viceprefetto Eugenio Licata partecipano al dibattito ad Alessandria.. Progetti Prossima, Tirocini inPA e Dottorati inPA favoriscono l'ingresso di profili under 35.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zangrillo: la PA non è più il posto fisso, serve innovazione e giovani

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Il posto fisso non è più il sogno dei giovaniche si affacciano al mondo del lavoro e che non temono flessibilità e cambiamenti di ruolo e mansioni.

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