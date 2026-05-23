Durante un evento a Trento, un rappresentante ha affermato che la Pubblica amministrazione sta attraversando una trasformazione significativa. Questa modifica riguarda sia l’organizzazione interna che la percezione del lavoro pubblico, in particolare tra le nuove generazioni. La conversazione si è concentrata sull’importanza di rendere la PA più giovane, digitale e competente per affrontare le sfide future.

TRENTO (ITALPRESS) – “La Pubblica amministrazione sta vivendo una trasformazione profonda che riguarda non soltanto l'organizzazione interna delle amministrazioni, ma anche il modo stesso in cui il lavoro pubblico viene percepito, soprattutto dalle nuove generazioni”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo oggi al Festival dell'Economia di Trento. Nel corso dell'intervento, il ministro ha evidenziato i risultati raggiunti sul fronte del reclutamento e della modernizzazione della PA. “inPA è oggi l'unica porta di accesso alla Pubblica amministrazione e conta oltre 3 milioni e 100mila utenti registrati, di cui 1 milione e 300mila under 35. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zangrillo “PA più giovane, digitale e competente per affrontare sfide del futuro”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tessera elettorale digitale, Zangrillo: “Si vota con lo smartphone. La tecnologia è alleata della Pa”“Introduciamo la tessera elettorale digitale, che consentirà finalmente di andare a votare soltanto con lo smartphone”.

Zangrillo: “La PA del futuro si costruisce con i giovani”. Ecco il piano per avvicinare le nuove generazioni al lavoro nelle istituzioni pubblicheL'evento "PA: opportunità e carriere per le nuove generazioni", organizzato dall'Università del Piemonte Orientale ad Alessandria, ha offerto al...

Zangrillo PA più giovane, digitale e competente per affrontare sfide del futuroTRENTO - La Pubblica amministrazione sta vivendo una trasformazione profonda che riguarda non soltanto l'organizzazione interna delle amministrazioni, ma anche il modo stesso in cui il lavoro pubblic ... laprovinciacr.it

Zangrillo: La formazione non è un adempimento burocratico, ma una leva strategica per la PaUn cambio di passo deciso, con numeri che testimoniano una vera e propria inversione di tendenza. A tracciare il bilancio è stato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, interven ... orizzontescuola.it