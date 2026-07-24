Yamal con la bandiera palestinese e la coppa del Mondo? La foto è stata creata con l’AI

Una immagine creata con l’intelligenza artificiale mostra un giovane calciatore con la bandiera palestinese e la coppa del mondo, dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026. La foto circola sui social e ritrae il calciatore con la coppa tra le mani, avvolto dal vessillo palestinese. Non si tratta di una fotografia reale, ma di un’immagine generata digitalmente.

Circola sui social una foto di Lamine Yamal che impugna la Coppa del Mondo avvolto nella bandiera palestinese, dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026. L’immagine è falsa in quanto è stata alterata con strumenti di intelligenza artificiale a partire da una foto reale del calciatore. Non è la prima immagine falsa di questo tipo circolata dopo la finale del 19 luglio, come la foto di Yamal in ginocchio con una kefiah palestinese, anch’essa generata con l’AI di OpenAI. Cosa mostra la foto che circola. Nell’immagine virale è visibile Yamal mentre tiene la coppa nella mano destra e indossa una bandiera palestinese sulle spalle. I messaggi che accompagnano la foto la descrivono come «la foto più bella del giorno» e «la foto più bella dedicata ai bambini di Gaza». 🔗 Leggi su Open.online

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Lamine Yamal, la stella più amata del mondiale - Vita in diretta 20/07/2026

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