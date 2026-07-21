La Spagna ruba la Coppa del Mondo a Messi | il video AI con Yamal e Pedri in versione La Casa di Carta

Un video realizzato con intelligenza artificiale mostra due calciatori spagnoli in versione rapinatori di “La Casa di Carta”, vestiti con tuta rossa e maschera di Dalí, che tentano di rubare la Coppa del Mondo a Lionel Messi. Nel video, i due personaggi sono rappresentati mentre pianificano e simulano il furto del trofeo, attribuendo loro un ruolo immaginario di ladri. La scena è una parodia e non rappresenta eventi reali.

Tuta rossa e maschera di Dalí per soffiare la Coppa del Mondo a Lionel Messi. È il video parodia realizzato con l’intelligenza artificiale che trasforma i campioni della Spagna nei rapinatori de La Casa di Carta, pronti a svaligiare la FIFA pur di prendersi il trofeo più ambito, sottraendolo all’Argentina. Il colpo alla «Casa de la FIFA». Sulle note dell’ormai iconica Bella Ciao, il filmato si apre all’interno di un furgone blindato dove si trovano Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams e Dani Carvajal. Tutti indossano la classica tuta rossa della serie e, prima di entrare in azione, si infilano sul volto le maschere di Salvador Dalí. La destinazione del gruppo è l’imponente edificio di «La Casa de la FIFA». 🔗 Leggi su Open.online

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La risposta di Messi dopo che un giornalista ha detto che la FIFA favorisce l'Argentina!

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