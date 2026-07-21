La foto di Yamal con la kefiah palestinese ai Mondiali è falsa | l’ha creata l’intelligenza artificiale

Una foto di un calciatore con una kefiah palestinese ai Mondiali 2026 è stata identificata come falsa. L’immagine mostra il giocatore in ginocchio, con la kefiah in mano, e il testo che la accompagna afferma che la Spagna meritava la coppa per quel gesto. Tuttavia, fonti ufficiali hanno confermato che l’immagine è stata generata dall’intelligenza artificiale e non rappresenta una scena reale.

Circola sui social una foto di Lamine Yamal in ginocchio, con in mano una kefiah palestinese, dopo la vittoria della Spagna ai Mondiali 2026. Il testo che accompagna l’immagine recita: «Anche solo per questo gesto, la Spagna meritava la coppa». La foto è falsa. Di fatto, è stata generata con strumenti di intelligenza artificiale di OpenAI. Nella foto originale Yamal alza le braccia in aria, senza alcuna kefiah. Cosa mostra la foto che circola. L’immagine ritrae Yamal a terra nell’atto di esultare, con tra le mani una kefiah con i colori della bandiera palestinese. Una delle condivisioni riporta il seguente testo: «Anche solo per questo gesto, la Spagna meritava la coppa». 🔗 Leggi su Open.online

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