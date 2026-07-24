Viareggio, 24 luglio 2026 – La cosiddetta stagione dei vari a Viareggio prosegue per tutto l’anno. Il cantiere Overmarine (famiglia Balducci ), ha messo in acqua la seconda unità del Mangusta Gran Sport 34 metri, yacht che si distingue per il suo carattere sportivo ed elegante. Tra gli elementi di maggiore spicco vi è la suite armatoriale 40 metri quadrati. Il layout inferiore è stato configurato per massimizzare comfort, privacy e funzionalità. Monta il sistema Ips Volvo Penta con ben 4 motori da 1000 cavalli ciascuno per una velocità massima di 24 nodi (44 km.ora). L’armatore è un cliente turco che per questo velocissimo yacht sembra avere speso (la cifra esatta è top secret) tra i 13 e i 16 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Yacht a Viareggio, la stagione dei vari. Il Mangusta Overmarine e il gioiello di Codecasa

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