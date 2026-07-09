Il maxi yacht “Grande 44 metri” di Azimut è stato varato a Viareggio, con sette unità già vendute. Si tratta della prima nave da diporto di questa serie, che punta a stabilire nuovi record nel settore. L’amministratore delegato del gruppo Azimut Benetti ha confermato che si tratta di un modello che si prepara a raggiungere importanti traguardi. La presentazione ufficiale è avvenuta nella darsena di Viareggio, chiamata anche darsena Nuova.

Viareggio, 9 luglio 2026 – Ha toccato l’acqua della darsena Viareggio (una volta chiamata darsena Nuova) il maxiyacht Azimut Grande 44 metri, prima nave da diporto di una serie che si appresta a battere primati nella sua categoria, come afferma Marco Valle, amministratore delegato del gruppo Azimut Benetti. Unità vendute ancor prima della presentazione. FOTO UMICINI “Grande 44 metri – dice – è la prova che la vera innovazione anticipa i desideri reali degli armatori. Lo confermano le unità vendute ancora prima della presentazione ufficiale del progetto, tutte acquistate da armatori Azimut che conoscono il valore del cantiere e desiderano crescere insieme a noi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il maxi yacht “Grande 44 metri”, varato il nuovo gioiello di Azimut: già vendute sette unità

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