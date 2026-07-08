Il 8 luglio 2026 si terrà il varo del “Grande 44 metri”, il più grande yacht mai prodotto da Azimut, a Viareggio. La presentazione avverrà attraverso una passerella che attraverserà le strade della città. La nave, lunga 44 metri, è pronta per essere messa in acqua e rappresenta un modello di grande dimensione per il cantiere nautico.

Viareggio, 8 luglio 2026 – E’ il momento di un nuovo varo alla Lusben di Viareggio, in programma mercoledì 8 luglio. Questa volta tocca al più importante yacht mai prodotto da Azimut, il “ Grande 44 metri ”. https:www.lanazione.itcronacayacht-elba-al-thani-ftn9y9ma Lo yacht per strada. Alla vigilia, nella serata di martedì, il gigante dei mari è stato trasportato su un enorme carrello lungo la strada principale della Darsena, via Coppino: una scena sempre impressionante, anche se ormai abituale per turisti e residenti, quando questi colossi del mare transitano su una via normalmente percorsa da auto e motorini, sfiorando di pochi centimetri i balconi delle case e i dehors dei locali che si affacciano sulla strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il mega yacht da 44 metri pronto al varo, spettacolare passerella per le strade di Viareggio

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Varato Lumina, il nuovo superyacht da 44 metri di Azimut/Benetti

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