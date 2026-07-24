Xryma Plc | Pre-Listing Liquidity Facility and Price Discovery Process

Notizia in breve

Xryma Plc ha annunciato l’intenzione di ripresentare domanda di quotazione su Euronext Paris entro dodici mesi, soggetta all’approvazione dell’ente di borsa. La società ha anche comunicato di aver avviato il processo di scoperta del prezzo e di fornire una linea di liquidità pre-quotazione. La decisione segue una precedente richiesta di ammissione che non si è concretizzata. La società non ha specificato la data esatta della nuova domanda né i dettagli sui tempi del processo.