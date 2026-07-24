Xryma Plc | Pre-Listing Liquidity Facility and Price Discovery Process
Xryma Plc ha annunciato l’intenzione di ripresentare domanda di quotazione su Euronext Paris entro dodici mesi, soggetta all’approvazione dell’ente di borsa. La società ha anche comunicato di aver avviato il processo di scoperta del prezzo e di fornire una linea di liquidità pre-quotazione. La decisione segue una precedente richiesta di ammissione che non si è concretizzata. La società non ha specificato la data esatta della nuova domanda né i dettagli sui tempi del processo.
- NICOSIA, Cyprus, July 24, 2026 PRNewswire -- Xryma Plc ("Xryma") announces its intention to reapply within the next twelve months for admission to list on Euronext Paris ("Euronext"), with such admission being subject to Euronext's approval. Before submitting its application, Xryma intends to launch a pre-listing liquidity facility and price discovery process, comprising a private placement to institutional and qualified investors alongside a secondary market offer to Xryma existing shareholders ("shareholders") wishing to exit prior to listing. The admission referred to above that is subject to the approval of Euronext may also be subject to approval by relevant regulatory authorities, and no assurance can be given that approval will be granted or as to the timing of any admission. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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