Il Premio Letterario Camaiore ha annunciato i vincitori di alcuni premi collaterali dedicati a figure di rilievo della cultura poetica italiana, oltre alla cinquina dei finalisti. La cerimonia si è svolta con la partecipazione dell’assessora alla cultura.

Dopo l’annuncio della cinquina dei finalisti, il Premio Letterario Camaiore - Francesco Belluomini, con l’assessora alla cultura Claudia Larini, svela anche i vincitori di alcuni rinascimenti collaterali, che premiano il lavoro portato avanti da grandi personalità della cultura poetica italiane. I premi collaterali sono stati assegnati dalla giuria tecnica, presieduta da Michele Brancale e composta da Cinzia Demi, Simone Gambacorta, Federico Migliorati, Renato Minore, Ottavio Rossani e Irene Marchegiani, Premio alla carriera a Franco Buffoni, per il suo volume “Poesie” (Mondadori). Nato a Gallarate nel 1948, Franco Buffoni è tra le personalità più autorevoli della letteratura contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I premi speciali assegnati dal PlC

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