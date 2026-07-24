Il confronto tra Xiaomi 17T Pro e Samsung Galaxy A57 5G analizza differenze su display, processore, fotocamera Leica, batteria e aggiornamenti software. Il Xiaomi 17T Pro ha un prezzo superiore di circa 200 euro rispetto al Galaxy A57 5G. Entrambi i modelli offrono caratteristiche di fascia media, con il Xiaomi che presenta specifiche più avanzate in alcune aree, mentre il Galaxy A57 5G si posiziona come alternativa più economica.

Xiaomi 17T Pro vs Samsung Galaxy A57 5G: confronto completo su display, chip, fotocamera Leica, batteria e aggiornamenti. Vale la pena spendere 200€ in più? Xiaomi 17T Pro vs Samsung Galaxy A57 5G: vale la pena spendere 200 euro in più? Due degli smartphone più acquistati in Italia nella prima metà del 2026 si trovano in fasce di prezzo adiacenti ma non identiche. Il Samsung Galaxy A57 5G, disponibile da aprile a partire da circa 349-499 euro nei principali store, punta sulla solidità dell'ecosistema Samsung, gli aggiornamenti garantiti per sei anni e il peso contenuto. Lo Xiaomi 17T Pro, lanciato il 28 maggio 2026 con un listino di 749 euro e oggi reperibile intorno ai 600-699 euro, punta sul display più luminoso, la fotocamera Leica con zoom 5x e il chip di fascia alta Dimensity 9500. 🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - Xiaomi 17T Pro vs Galaxy A57 5G: vale i 200€ in più?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Xiaomi 17t pro vs Samsung Galaxy A57 5G

Notizie e thread social correlati

Xiaomi 17T e 17T Pro: scheda tecnica, prezzi e promo lancioIl 28 maggio 2026 vengono presentati due nuovi smartphone di Xiaomi, il 17T e il 17T Pro.

Xiaomi annuncia i nuovi prodotti del 2026: lo smartphone 17T Pro, dispositivi wearable, TV ed elettrodomestici per una casa sempre più connessaDurante un evento a Vienna, è stato presentato il nuovo smartphone 17T Pro e altri dispositivi di Xiaomi previsti per il 2026.

Argomenti più discussi: Il weekend porta una nuova promozione NO IVA da MediaWorld: ecco le migliori offerte Android; OnePlus 15 introduce la funzione AirDrop su Android; Recensione del Samsung Galaxy A57 5G: il nuovo favorito della fascia media?; Xiaomi 17T Pro 5G è già al minimo storico: a 676€ è un affarone.

Recensione del Samsung Galaxy A57 5G: il nuovo favorito della fascia media?Recensione del Samsung Galaxy A57 5G: quali sono le prestazioni del display, della fotocamera, della batteria e del dispositivo nel complesso? Mettiamo in evidenza i punti di forza e i punti deboli de ... notebookcheck.it