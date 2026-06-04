Durante un evento a Vienna, è stato presentato il nuovo smartphone 17T Pro e altri dispositivi di Xiaomi previsti per il 2026. Sono stati mostrati anche wearable, auricolari, speaker, TV e grandi elettrodomestici. La presentazione ha avuto come obiettivo illustrare un ecosistema di prodotti pensati per una casa connessa. La casa cinese ha scelto questa sede per un evento che andava oltre il lancio di un singolo smartphone.

Xiaomi ha scelto Vienna per un evento che va oltre il tradizionale lancio di uno smartphone. La casa cinese la scorsa settimana ha portato sul palco una nuova ondata di prodotti pensati per raccontare la sua idea di ecosistema: telefoni, wearable, auricolari, speaker, TV e grandi elettrodomestici. Il filo conduttore è sempre lo stesso, cioè la strategia “Human × Car × Home”, con cui Xiaomi vuole mettere in comunicazione dispositivi personali, casa intelligente e mobilità. In questo scenario lo smartphone resta il centro dell’esperienza, ma non è più l’unico protagonista. Intorno a lui si muovono prodotti pensati per accompagnare momenti diversi della giornata, dal lavoro allo sport, dall’intrattenimento alla gestione della casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Xiaomi annuncia i nuovi prodotti del 2026: lo smartphone 17T Pro, dispositivi wearable, TV ed elettrodomestici per una casa sempre più connessa

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