Il 28 maggio 2026 vengono presentati due nuovi smartphone di Xiaomi, il 17T e il 17T Pro. Entrambi montano uno schermo AMOLED e sono equipaggiati con il processore Dimensity. La fotocamera principale include la collaborazione con Leica. Le versioni pro e standard si differenziano per alcune caratteristiche tecniche. Sono previste promozioni con coupon da 100 euro e dettagli sui prezzi ufficiali sono stati comunicati per il mercato europeo.

Xiaomi 17T e 17T Pro il 28 maggio 2026: AMOLED, Dimensity, Leica e batterie top. Specifiche attese, prezzi europei e coupon da 100€ sulla promo ufficiale. Xiaomi si prepara a riscrivere le regole della fascia medio-alta con la nuova Xiaomi 17T Series. Il lancio globale è fissato per il 28 maggio 2026, con un anticipo di circa quattro mesi rispetto alla generazione precedente, un segnale chiaro che il brand cinese vuole muoversi in modo più aggressivo sul mercato internazionale. Dai leak trapelati e dal materiale promozionale già emerso, il quadro è quasi completo: display AMOLED con refresh rate fino a 144 Hz, batterie al silicio-carbonio da 6. 🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - Xiaomi 17T e 17T Pro: scheda tecnica, prezzi e promo lancio

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Xiaomi 17T & 17T Pro LEAKED –Display, Battery, Camera, Excepted Price

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