Durante la trasmissione di SmackDown del 8 maggio, Paige ha subito un infortunio che ha generato numerose reazioni sui social media. Molti spettatori hanno rivolto critiche a Nia Jax, chiedendo il suo licenziamento in seguito all’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione di fan e commentatori, che hanno espresso preoccupazione e sdegno per quanto accaduto durante il segmento.

L’infortunio di Paige nella puntata del 8 maggio di SmackDown ha scatenato una forte ondata di polemiche online, e molti fan stanno chiedendo il licenziamento di Nia Jax dopo quanto accaduto durante il segmento. L’episodio si è verificato nel caos di una rissa tra Paige, Brie Bella, Fatal Influence, Lash Legend e Nia Jax. Durante l’angle, Nia Jax ha utilizzato un microfono nell’assalto, e Paige è rimasta visibilmente ferita, al punto da dover ricevere punti di sutura nel backstage. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe) Dopo la fine della puntata, Paige ha pubblicato foto che mostrano il sangue sul volto e il momento in cui la ferita è stata suturata dietro le quinte.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Infortunio per Paige a SmackDown, fan infuriati contro Nia Jax

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