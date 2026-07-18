Durante l’episodio di SmackDown del 17 luglio, trasmesso dalla MVP Arena di Albany, si è annunciato il Ladder Match per il titolo femminile ad interim di SmackDown a SummerSlam. La serata si è svolta una sera prima di Saturday Night’s Main Event al Madison Square Garden. La competizione tra le atlete coinvolte si sta definendo, con i dettagli del match ancora da confermare.

L’episodio di SmackDown del 17 luglio si è svolto alla MVP Arena di Albany, New York, appena una sera prima di Saturday Night’s Main Event al Madison Square Garden. La WWE ha subito dato il via alla corsa per il titolo femminile in vista di SummerSlam. A causa dell’infortunio subito da Rhea Ripley, che la terrà lontana dal ring almeno fino a dopo l’evento, la compagnia ha deciso di istituire un titolo ad interim invece di lasciare in sospeso la situazione della cintura. È stato quindi annunciato da Adam Pearce, che la Campionessa WWE ad interim sarà incoronata in un Ladder Match durante il “Biggest Party of the Summer”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe) La corsa al titolo femminile ad interim entra nel vivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Prende forma il Ladder Match di SummerSlam per il titolo femminile ad interim di SmackDown

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INSANE moments from IC ladder match

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