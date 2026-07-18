WWE | Prende forma il Ladder Match di SummerSlam per il titolo femminile ad interim di SmackDown

Da zonawrestling.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’episodio di SmackDown del 17 luglio, trasmesso dalla MVP Arena di Albany, si è annunciato il Ladder Match per il titolo femminile ad interim di SmackDown a SummerSlam. La serata si è svolta una sera prima di Saturday Night’s Main Event al Madison Square Garden. La competizione tra le atlete coinvolte si sta definendo, con i dettagli del match ancora da confermare.

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L’episodio di SmackDown  del 17 luglio si è svolto alla MVP Arena di Albany, New York, appena una sera prima di  Saturday Night’s Main Event  al Madison Square Garden. La WWE ha subito dato il via alla corsa per il titolo femminile in vista di  SummerSlam. A causa dell’infortunio subito da  Rhea Ripley, che la terrà lontana dal ring almeno fino a dopo l’evento, la compagnia ha deciso di istituire un  titolo ad interim  invece di lasciare in sospeso la situazione della cintura. È stato quindi annunciato da Adam Pearce, che la  Campionessa WWE ad interim  sarà incoronata in un  Ladder Match  durante il “Biggest Party of the Summer”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe) La corsa al titolo femminile ad interim entra nel vivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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