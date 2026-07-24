WWE | Per Austin Theory la Vision è un’ancora di salvezza per Maxxine Dupri
Austin Theory ha dichiarato che la Vision rappresenta un punto di riferimento per Maxxine Dupri. Prima di entrare nel gruppo, il suo percorso in WWE è stato caratterizzato da molte variazioni di risultati, con momenti di successo alternati a periodi difficili e cambiamenti significativi nella sua carriera.
Il percorso di Austin Theory all’interno della WWE prima dell’ingresso nella Vision è stato come un giro sulle montagne russe: tanti alti, ancora più bassi e alcune evoluzioni da far accapponare la pelle. Ma con l’ingresso nella stable e la vittoria dei titoli Tag Team la sua percezione è cambiata così fortemente da volere che anche altri beneficiassero di quell’opportunità. E con altri è inevitabile che si pensi a Maxxine Dupri, ultimo innesto nel gruppo della Vision, sulla quale Theory si è pronunciato durante un intervento come ospite di KRON4 sul suo canale YouTube. Maxxine nella Vision? Una scelta naturale secondo Theory. Secondo The... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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