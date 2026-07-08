WWE | il marito di Maxxine Dupri chiarisce cosa pensa del bacio con Austin Theory a RAW

Da zonawrestling.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il marito di Maxxine Dupri ha commentato il bacio tra la moglie e Austin Theory durante l'episodio di Raw del 6 luglio. L'evento ha attirato l'attenzione dei fan, diventando rapidamente virale. Durante la puntata, gli Street Profits hanno difeso i titoli di coppia contro Austin Theory e Bron Breakker.

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Il momento è diventato rapidamente virale e molti fan si sono chiesti quale sarebbe stata la reazione del suo vero marito, il wrestler Kam Hendrix. L’episodio di Raw del 6 luglio ha visto gli Street Profits difendere i WWE World Tag Team Championship contro Austin Theory e Bron Breakker della Vision. Nella fase finale dell’incontro, Angelo Dawkins stava per colpire Theory con un tirapugni. In quel momento Maxxine Dupri è entrata improvvisamente sul ring e ha attaccato Dawkins con un colpo basso. Theory ha subito approfittato della situazione, schienando Dawkins e conquistando i WWE World Tag Team Championship insieme a Breakker. Dopo il match, Dupri è saltata tra le braccia di Theory e i due si sono scambiati un bacio fuori dal ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Maxxine Dupri was sitting in the car of The Vision behind Austin Theory on RAW

Video Maxxine Dupri was sitting in the car of The Vision behind Austin Theory on RAW

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