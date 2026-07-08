WWE | il marito di Maxxine Dupri chiarisce cosa pensa del bacio con Austin Theory a RAW

Il marito di Maxxine Dupri ha commentato il bacio tra la moglie e Austin Theory durante l'episodio di Raw del 6 luglio. L'evento ha attirato l'attenzione dei fan, diventando rapidamente virale. Durante la puntata, gli Street Profits hanno difeso i titoli di coppia contro Austin Theory e Bron Breakker.

Il momento è diventato rapidamente virale e molti fan si sono chiesti quale sarebbe stata la reazione del suo vero marito, il wrestler Kam Hendrix. L’episodio di Raw del 6 luglio ha visto gli Street Profits difendere i WWE World Tag Team Championship contro Austin Theory e Bron Breakker della Vision. Nella fase finale dell’incontro, Angelo Dawkins stava per colpire Theory con un tirapugni. In quel momento Maxxine Dupri è entrata improvvisamente sul ring e ha attaccato Dawkins con un colpo basso. Theory ha subito approfittato della situazione, schienando Dawkins e conquistando i WWE World Tag Team Championship insieme a Breakker. Dopo il match, Dupri è saltata tra le braccia di Theory e i due si sono scambiati un bacio fuori dal ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Maxxine Dupri was sitting in the car of The Vision behind Austin Theory on RAW

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