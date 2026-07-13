Durante l’episodio di Monday Night Raw del 6 luglio, Maxxine Dupri ha baciato davanti alle telecamere Austin Theory, sorprendendo anche Logan Paul. Il wrestler e influencer ha condiviso il suo commento in un vlog su YouTube, dicendo di essere rimasto senza parole, così come il pubblico presente in studio. La scena ha attirato l’attenzione sui social e tra gli spettatori dell’evento.

Logan Paul sapeva che Maxxine Dupri poteva finire nella Vision, ma non che avrebbe baciato Austin Theory davanti alle telecamere di Monday Night Raw. Nel suo ultimo vlog su YouTube, il campione di WWE ha commentato la scena del 6 luglio ammettendo di essere rimasto spiazzato quanto il pubblico. Come la Vision si è ripresa i titoli di coppia a Raw. Nell’episodio di Raw del 6 luglio Bron Breakker e Austin Theory hanno sfidato gli Street Profits per i WWE World Tag Team Championship. Con l’arbitro distratto da Logan Paul, Maxxine Dupri è piombata sul ring e ha colpito Angelo Dawkins con un colpo basso. Breakker e Theory hanno approfittato dell’apertura, si sono ripresi le cinture e hanno festeggiato con il resto del gruppo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Logan Paul spiazzato dal bacio tra Maxxine Dupri e Austin Theory a Raw

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