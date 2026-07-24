Dopo Saturday Night’s Main Event, si sono riscontrati malumori tra i wrestler e lo staff. Diversi membri del team hanno espresso insoddisfazione riguardo alle scelte creative e alle tempistiche degli eventi. La produzione ha subito modifiche improvvise, causando tensioni tra gli atleti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma fonti interne parlano di un clima di disagio diffuso.

Che la WWE stia cercando di ingrandirsi attraverso i prodotti demograficamente più seguiti è palese, basti vedere la partnership con la nostrana Juventus con tanto di presentazione della maglia del club torinese nel corso della puntata di Monday Night Raw di lunedì 20 luglio, ma sembra serpeggiare un certo malumore per quanto avvenuto sabato 18 luglio al Madison Square Garden di New York: in quel frangente la WWE ha puntato molto sulla collaborazione con la NBA e i New York Knicks, ma a quanto pare non tutti hanno accolto positivamente questo connubio. Per alcuni dirigenti la collaborazione si sarebbe spinta troppo oltre. A rivelarlo è stato WrestleVotes Radio su Fightful Select: non tutti, nel backstage, avrebbero gradito la sovraesposizione della locale squadra di basket all’interno dello show WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Malumori diffusi dopo Saturday Night’s Main Event

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