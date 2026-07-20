WWE Saturday Night’s Main Event | tutti i risultati

Al Madison Square Garden, durante Saturday Night’s Main Event del 18 luglio, un nuovo campione è stato incoronato in una delle sfide principali. Durante la serata, sono avvenute interferenze che hanno influenzato gli esiti dei match. Il pubblico ha assistito a un finale che prepara il terreno per l’appuntamento di SummerSlam, con momenti di alta tensione e azione intensa.

New York, 20 luglio 2026 – Il Madison Square Garden si è trasformato ancora una volta nella casa della WWE. L’edizione del 18 luglio di Saturday Night’s Main Event ha consegnato nuovi campioni, interferenze decisive e un finale pensato per accendere definitivamente la strada verso SummerSlam. La notizia principale arriva dal match tra CM Punk e Cody Rhodes e la coppia composta da Gunther e Sami Zayn. In palio non c’erano cinture, ma il futuro dell’Undisputed WWE Championship: una vittoria di Gunther e Zayn li avrebbe inseriti nella sfida di SummerSlam, trasformando Punk contro Rhodes in un Fatal 4-Way. A decidere tutto è stato però Nick Aldis. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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WWE Saturday Night's Main Event 18 Julio 2026 - Resumen Completo en Español

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