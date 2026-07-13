Ci sarà anche Jalen Brunson a WWE Saturday Night’s Main Event. La stella dei New York Knicks ha confermato la propria presenza al grande evento in programma sabato 18 luglio al Madison Square Garden, rispondendo pubblicamente all’invito lanciato da Roman Reigns sui social. Il Tribal Chief aveva chiamato in causa il campione NBA con un messaggio rivolto direttamente al pubblico di New York. “L’OTC. Il Re di New York. Il Madison Square Garden. Facciamo in modo che il mondo intero ci riconosca a Saturday Night’s Main Event.” La risposta di Brunson è arrivata poco dopo, lasciando pochi dubbi sulla sua partecipazione. “Ci vediamo lì. ” La presenza del playmaker dei Knicks era nell’aria già da alcune settimane. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jalen Brunson conferma la presenza a Saturday Night’s Main Event dopo l’invito di Roman Reigns

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