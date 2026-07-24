Durante un podcast, un noto commentatore del wrestling ha affermato che gli steroidi, se usati sotto controllo medico, vengono troppo spesso demonizzati. Ha sottolineato che si tratta di un’opinione personale e che potrebbe sbagliare. Le sue dichiarazioni hanno suscitato discussioni tra gli appassionati e gli esperti del settore. Non sono state fornite ulteriori precisazioni sulla posizione ufficiale o sulle eventuali implicazioni legali relative all’uso di steroidi.

Le dichiarazioni di Jim Ross sul tema degli steroidi sono destinate a far discutere. Nel corso dell’ultima puntata del podcast Grilling JR, la storica voce del wrestling ha condiviso la propria opinione sull’argomento, precisando più volte che si tratta di un punto di vista personale e riconoscendo di poter anche sbagliare. “Se sono controllati da un medico, non li vedo come un grande problema”. JR ha spiegato di non aver mai compreso fino in fondo perché gli steroidi vengano spesso considerati uno dei principali problemi del wrestling professionistico. “Non ho mai capito tutto questo clamore sugli steroidi. Comprendo le preoccupazioni di tutti, ma se venisse dimostrato che distruggono il corpo e uccidono le persone allora capirei. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jim Ross sugli steroidi, “Se usati sotto controllo medico si esagera nel demonizzarli”

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