WWE | Jim Ross promuove CM Punk heel È il ruolo che gli si addice di più

Notizia in breve

Jim Ross ha affermato che CM Punk rende al meglio interpretando il ruolo di cattivo. Durante un episodio del podcast Grilling JR, il commentatore ha commentato gli equilibri del main event WWE e la rivalità tra il nuovo campione Undisputed WWE e Cody Rhodes, in vista di SummerSlam. Ross ha sottolineato che il personaggio heel si adatta maggiormente alle caratteristiche di Punk.