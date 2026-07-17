WWE | Jim Ross promuove CM Punk heel È il ruolo che gli si addice di più
Jim Ross ha affermato che CM Punk rende al meglio interpretando il ruolo di cattivo. Durante un episodio del podcast Grilling JR, il commentatore ha commentato gli equilibri del main event WWE e la rivalità tra il nuovo campione Undisputed WWE e Cody Rhodes, in vista di SummerSlam. Ross ha sottolineato che il personaggio heel si adatta maggiormente alle caratteristiche di Punk.
Per Jim Ross, CM Punk dà il meglio di sé quando interpreta il cattivo. Nel corso dell’ultima puntata del podcast Grilling JR, la leggendaria voce del wrestling ha analizzato gli equilibri del main event WWE, soffermandosi sul nuovo Undisputed WWE Champion e sulla rivalità che lo porterà ad affrontare Cody Rhodes a SummerSlam. Secondo JR, il Best in the World possiede tutte le caratteristiche per essere un heel di alto livello. “È una domanda difficile, ma credo che Punk sia decisamente più portato a fare il cattivo. Per il suo aspetto, per il modo in cui si comporta e per come parla. Questo però non significa che anche gli altri non possano interpretare con successo quel ruolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
JIm Ross BLASTS Bull**** CM Punk Backstage Incident!
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