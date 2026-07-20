WWE | Jim Ross critica la situazione attuale Manca una vera superstar capace di infiammare il pubblico

Jim Ross ha commentato la situazione attuale della WWE, affermando che, pur avendo un roster ricco di talento, manca una vera superstar in grado di catturare e infiammare il pubblico.

Secondo Jim Ross, la WWE può contare su un roster ricco di talento, ma al momento le manca qualcosa di fondamentale: una superstar davvero in grado di trascinare il pubblico. Nel corso dell’ultima puntata del podcast Grilling JR, la storica voce del wrestling ha espresso il proprio punto di vista sul momento che sta vivendo la compagnia di Stamford, sostenendo che nessun wrestler stia raggiungendo quel livello di popolarità capace di trasformarsi in un fenomeno nazionale o internazionale. “Direi che la WWE, in questo momento, non ha nessun wrestler davvero incandescente. Serve qualcuno di cui tutti parlino, ma oggi non c’è. Il talento non manca, il problema è sempre come viene utilizzato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Jim Ross JR SH*TS ALL OVER Ultimate Warrior & Vince McMahon (IT GOT UGLY FAST!)

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