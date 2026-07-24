WWE | Bayley lontata dalla federazione?

Da zonawrestling.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Bayley non ha partecipato all’evento WWE programmato per il 30 luglio, dove era inizialmente prevista come ospite, insieme a Shawn Michaels, Natalya e Je’Von Evans, per i VIP Experience di Summerslam. La sua assenza alimenta le voci di una possibile separazione dalla federazione, mentre si parla di un interesse da parte della AEW. La wrestler non è apparsa in nessun altro evento WWE recente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bayley sembra sempre più lontata dalla WWE, con la AEW alle porte. Infatti, era inizialmente sponsorizzata per i VIP Experience di Summerslam, insieme a Shawun Michaels, Natalya e Je’Von Evans, in programma il 30 luglio. Tuttavia, i nuovi poster pubblicitari riportano Ivy Nile al posto di Bayley suggerendo una rimozione della ex Women’s Champion dagli eventi. Ad oggi, nessuna motivazione ufficiale riguardo alla sostituzione è stata rilasciata da parte della WWE, ne tantomento informazioni riguardo il suo status fisico o di disponibilità. Il suo attuale contratto è in scadenza, con le stime che prevedono che diventerà free agent a partire da ottobre, e la WWE vorrebbe certamente trovare un accordo prima del tempo per evitare di perderla. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe bayley lontata dalla federazione
© Zonawrestling.net - WWE: Bayley lontata dalla federazione?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Bayley out of WWE

Video Bayley out of WWE?

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: WWE: Lyra Valkyria batte Bayley a Saturday Night’s Main Event, il WWE Universe insorge

WWE: Bayley vs Lyra Valkyria confermato per Saturday Night’s Main EventBayley affronterà Lyra Valkyria a Saturday Night’s Main Event il 18 luglio al Madison Square Garden.

Argomenti più discussi: WWE: Il futuro di Bayley è in dubbio; Bayley fa un’apparizione a sorpresa dopo la sconfitta a SNME.

wwe bayley lontata dallaBayley non ha rinnovato con la WWE: la AEW è pronta ad approfittarneBayley non avrebbe ancora rinnovato il contratto con la WWE e la AEW sarebbe pronta a presentare una ricca offerta. spaziowrestling.it

wwe bayley lontata dallaBayley fa un’apparizione a sorpresa dopo la sconfitta a SNMEBayley sorprende i fan con un'apparizione dietro le quinte della WWE a solo poche ore dalla sua dura sconfitta nel Saturday Night's Main Event. worldwrestling.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web