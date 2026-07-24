WWE | Bayley lontata dalla federazione?

Bayley non ha partecipato all’evento WWE programmato per il 30 luglio, dove era inizialmente prevista come ospite, insieme a Shawn Michaels, Natalya e Je’Von Evans, per i VIP Experience di Summerslam. La sua assenza alimenta le voci di una possibile separazione dalla federazione, mentre si parla di un interesse da parte della AEW. La wrestler non è apparsa in nessun altro evento WWE recente.

Bayley sembra sempre più lontata dalla WWE, con la AEW alle porte. Infatti, era inizialmente sponsorizzata per i VIP Experience di Summerslam, insieme a Shawun Michaels, Natalya e Je’Von Evans, in programma il 30 luglio. Tuttavia, i nuovi poster pubblicitari riportano Ivy Nile al posto di Bayley suggerendo una rimozione della ex Women’s Champion dagli eventi. Ad oggi, nessuna motivazione ufficiale riguardo alla sostituzione è stata rilasciata da parte della WWE, ne tantomento informazioni riguardo il suo status fisico o di disponibilità. Il suo attuale contratto è in scadenza, con le stime che prevedono che diventerà free agent a partire da ottobre, e la WWE vorrebbe certamente trovare un accordo prima del tempo per evitare di perderla. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Bayley out of WWE

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