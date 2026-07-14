Bayley potrà finalmente mettere le mani su Lyra Valkyria dopo aver confermato, nell’episodio di Raw del 13 luglio all’American Airlines Center di Dallas, che le due ex partner si affronteranno a Saturday Night’s Main Event del 18 luglio al Madison Square Garden. La conferma del match è arrivata durante un faccia a faccia richiesto da Bayley la settimana precedente. Bayley aveva invitato Valkyria sul ring cercando di convincerla a lasciarsi il passato alle spalle, ma Valkyria l’ha accusata di averla frenata per oltre un anno. Quando Bayley ha rivelato che le due avrebbero combattuto al Madison Square Garden, Valkyria ha tentato di aggredirla. Bayley ha inizialmente avuto la meglio, ma Valkyria ha ribaltato la situazione, lasciandola a terra e regalando al pubblico un’anteprima della resa dei conti di sabato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Bayley vs Lyra Valkyria confermato per Saturday Night’s Main Event

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bayley vs Lyra Valkyria FULL MATCH - Live Event

Notizie e thread social correlati

WWE: Becky Lynch vs Sol Ruca ufficiale per Saturday Night’s Main EventDurante l’episodio di RAW trasmesso il 18 maggio dal First Horizon Coliseum di Greensboro, in North Carolina, è stato trasmesso un segmento molto...

WWE: I fan impazziscono per la locandina di Saturday Night’s Main EventLa WWE ha annunciato il ritorno di Saturday Night’s Main Event, generando reazioni contrastanti tra i fan.

Temi più discussi: WWE: Bayley sfiora le lacrime e lancia una sfida a Lyra Valkyria dopo il clamoroso tradimento; WWE: Risultati WWE Raw 13-07-2026; WWE | Bayley sfiora le lacrime e lancia una sfida a Lyra Valkyria dopo il clamoroso tradimento; WWE RAW 13 luglio: Torna Brock Lesnar, firma del contratto per Reigns e Rollins.

La #3 migliore lottatrice donna della WWE, Bayley, attacca la zombie/dipendente dalla droga Lyra Valkyria. reddit

4 Potential Finishes to Bayley vs. Lyra Valkyria at WWE Saturday Night’s Main EventBayley and Lyra Valkyria are currently embroiled in a heated rivalry on Monday Night Raw. The two people who once stood by each other have now become bitter rivals after Lyra's shocking betrayal a few ... sportskeeda.com

Bayley and Lyra Valkyria confrontation leads to match at Saturday Night's Main EventThey were once friends and tag team partners, but Bayley and Lyra Valkyria will now face off against each other at Saturday Night's Main Event. msn.com