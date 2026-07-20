WWE | Lyra Valkyria batte Bayley a Saturday Night’s Main Event il WWE Universe insorge

Durante Saturday Night’s Main Event, Lyra Valkyria ha battuto Bayley. La sconfitta ha colpito anche il pubblico, che ha reagito con insoddisfazione sui social. Molti fan ritengono che Bayley abbia perso parte del momentum recuperato nelle ultime settimane. La wrestler ha subito un colpo alla sua posizione nel roster, secondo le reazioni degli appassionati. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulla vicenda.

Bayley non ha perso soltanto un match a Saturday Night’s Main Event. Secondo molti fan della WWE, la sconfitta le è costata anche quel poco di momentum che era riuscita a ricostruire negli ultimi tempi. Dopo che Lyra Valkyria ha sconfitto Bayley per intervento dell’arbitro, costretto a interrompere il match, sui social è esplosa la frustrazione dei fan, che si sono chiesti perché la WWE continui a gestire una delle wrestler più affermate della sua storia come una Superstar incapace di ottenere vittorie nei momenti più importanti. La caduta di Bayley continua: Il WWE Universe lancia l’allarme. Un fan ha riassunto il sentimento generale con... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Lyra Valkyria beats down Bayley before they clash at Saturday Nights Main Event: Raw highlights

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