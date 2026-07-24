Durante il fine settimana di SummerSlam, Bayley è stata rimossa senza annunci ufficiali dalla lista delle partecipazioni all’evento WWE SummerSlam Prospect Tryouts VIP Experience, programmato per il 30 luglio. La sua presenza non è più prevista, anche se non sono stati comunicati motivi o dettagli ufficiali. La decisione ha generato attenzione tra gli appassionati, dato che l’ex campionessa femminile era inizialmente inserita tra i partecipanti previsti.

La presenza di Bayley durante il fine settimana di SummerSlam si tinge di giallo. L’ex campionessa femminile è stata rimossa, senza alcun annuncio ufficiale, dalla lista delle apparizioni previste per il WWE SummerSlam Prospect Tryouts VIP Experience, in programma per giovedì 30 luglio. Inizialmente la sua presenza era stata pubblicizzata per un meet-and-greet insieme a Shawn Michaels, Natalya e Je’Von Evans. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento del sito ufficiale On Location mostra che al suo posto è stata inserita Ivy Nile. Al momento la WWE non ha fornito spiegazioni riguardo a questa modifica, né è chiaro se l’atleta prenderà parte ad altri appuntamenti nel corso del weekend dell’evento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Aumenta il distacco tra la compagnia e Bayley

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

REAL REASON Lyra Valkyria BETRAYED Bayley On Raw

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: WWE: Lyra Valkyria batte Bayley a Saturday Night’s Main Event, il WWE Universe insorge

WWE: Bayley in scadenza, la AEW pronta con un’offerta milionariaBayley non ha ancora rinnovato il contratto con la WWE, che scadrà entro la fine dell’anno.