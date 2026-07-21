WWE | Bayley in scadenza la AEW pronta con un’offerta milionaria

Da zonawrestling.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bayley non ha ancora rinnovato il contratto con la WWE, che scadrà entro la fine dell’anno. Attualmente, il suo accordo è in vigore e potrebbe essere prorogato in caso di periodi di inattività dovuti a infortuni. La AEW si sarebbe già fatta avanti con un’offerta di diversi milioni di dollari per portarla nel suo roster.

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Al momento Bayley non ha firmato alcun rinnovo con la WWE e il suo contratto è atteso in scadenza entro la fine dell’anno, salvo eventuale tempo aggiunto per periodi di inattività da infortunio. È quanto riferisce Fightful Select, che descrive uno scenario destinato a interessare sia la compagnia di Stamford sia la AEW, entrambe pronte a mettere sul piatto un accordo pluriennale da diversi milioni di dollari. Nessun rinnovo firmato: la situazione contrattuale di Bayley. Bayley è reduce da una faida con Lyra Valkyria e si è ipotizzato che la WWE l’abbia tolta dalla programmazione televisiva. Nessuno all’interno della compagnia, però, ha confermato che al momento la wrestler sia effettivamente fuori dagli show. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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