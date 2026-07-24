Wullaert sceglie il Como 1907 dopo l’Inter Women! Le sue prime parole | Qui per vincere

L’ex attaccante dell’Inter Women ha annunciato il passaggio al Como 1907, club appena promosso in Serie A Women. La giocatrice ha dichiarato di essere lì per vincere. La firma con il nuovo club segue la sua esperienza con la squadra nerazzurra. La scelta arriva dopo aver lasciato l’Inter Women, senza ulteriori dettagli sul contratto. Il Como 1907 si rafforza con l’ingaggio di questa calciatrice.

di Paolo Moramarco Wullaert sceglie il Como 1907 dopo l’Inter Women! L’ex attaccante nerazzurra rafforza il club lariano neo promosso in Serie A Women. Il Como 1907 Femminile continua a rinforzare la rosa in vista della prima stagione in Serie A Women con l’arrivo di Tessa Wullaert. L’annuncio ufficiale del club lariano sottolinea l’importanza dell’esperienza internazionale e del talento realizzativo della giocatrice, protagonista negli ultimi anni anche al Wolfsburg, Manchester City, Anderlecht e Fortuna Sittard. L’attaccante belga raggiunge il Como dopo due stagioni in serie A con la maglia dell’Inter con la quale aveva messo a segno 14 gol e 9 assist la scorsa stagione e 10 gol e 4 assist alla sua prima in assoluto in Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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