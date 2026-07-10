Inter Women ufficiale | dallo Sporting arriva Raphino! Le sue prime parole | Emozionata di iniziare questa nuova avventura

Inter Women ha annunciato l’arrivo di Brittany Raphino dallo Sporting. La calciatrice ha dichiarato di essere emozionata di iniziare questa nuova avventura. La notizia è stata confermata attraverso un comunicato ufficiale del club. Raphino si unisce alla rosa della squadra, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

di Paolo Moramarco Inter Women, nuovo colpo: dallo Sporting arriva Brittany Raphino! In seguito alla nota ufficiale del club sono arrivate anche le sue prime parole. Come avevamo anticipato qualche mese fa, l’ Inter Women ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Brittany Raphino, attaccante della nazionale haitiana classe 2000. La giocatrice ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, portando esperienza internazionale e prospettive offensive di alto livello al club nerazzurro. IL COMUNICATO DELL’INTER – «FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Brittany Raphino. L’attaccante della nazionale haitiana classe 2000 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2029. 🔗 Leggi su Internews24.com

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