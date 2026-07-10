. Le bianconere sono detentrici della competizione. Sarà Como 1907-Juventus Women la partita che aprirà la seconda edizione della Serie A Women’s Cup. Appuntamento venerdì 21 agosto alle 18 al centro sportivo ‘Lambrone’ di Erba; sempre venerdì, ma alle 20.30, Parma-Inter a Noceto, con diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La prima giornata sarà completata sabato 22 da Ternana Women-Roma (ore 18) e da Milan-Como Women (20.30) e domenica 23 da Fiorentina-Sassuolo (18, diretta Sky Sport e NOW) e Lazio-Napoli Women. Le gare non trasmesse da Sky Sport e NOW saranno disponibili live e on demand sul canale YouTube della Serie A Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - La Juventus Women apre la Serie A Women’s Cup: data e orario della prima partita col Como 1907

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JUVENTUS WOMEN MERCATO: ECCO I PRIMI DUE COLPI

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