La Juventus Women apre la Serie A Women’s Cup | data e orario della prima partita col Como 1907

Da juventusnews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La partita tra Como 1907 e Juventus Women segna l'inizio della seconda edizione della Serie A Women’s Cup. L'incontro si terrà venerdì 21 agosto alle 18 al centro sportivo ‘Lambrone’ di Erba. La Juventus Women, detentrice del titolo, affronterà la squadra di casa in questa prima giornata del torneo. La partita si concluderà alle 20.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

. Le bianconere sono detentrici della competizione. Sarà Como 1907-Juventus Women la partita che aprirà la seconda edizione della Serie A Women’s Cup. Appuntamento venerdì 21 agosto alle 18 al centro sportivo ‘Lambrone’ di Erba; sempre venerdì, ma alle 20.30, Parma-Inter a Noceto, con diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.  Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La prima giornata sarà completata sabato 22 da Ternana Women-Roma (ore 18) e da Milan-Como Women (20.30) e domenica 23 da Fiorentina-Sassuolo (18, diretta Sky Sport e NOW) e Lazio-Napoli Women.  Le gare non trasmesse da Sky Sport e NOW saranno disponibili live e on demand sul canale YouTube della Serie A Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

la juventus women apre la serie a women8217s cup data e orario della prima partita col como 1907
© Juventusnews24.com - La Juventus Women apre la Serie A Women’s Cup: data e orario della prima partita col Como 1907
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

JUVENTUS WOMEN MERCATO: ECCO I PRIMI DUE COLPI

Video JUVENTUS WOMEN MERCATO: ECCO I PRIMI DUE COLPI

Notizie e thread social correlati

Juventus Women, le date ufficiali della stagione 2026/27: Serie A, Women’s Cup, Coppa Italia, Supercoppa e ChampionsSono state comunicate le date ufficiali per la stagione 2026/27 delle Juventus Women.

Calendario Juventus Women Serie A Women’s Cup 2026: il percorso delle bianconereÈ stato annunciato il calendario della Serie A Women’s Cup 2026, che vedrà la Juventus Women partecipare attivamente.

Temi più discussi: Juventus Women: dal 14 al 19 luglio il ritiro estivo in Valle d'Aosta; Juventus Women, ufficiale il nuovo allenatore; Juventus Women, al via il raduno: il programma e le convocate dal nuovo allenatore Guerrero; Anche la Juventus Women in ritiro in Valle d’Aosta: sarà a Saint-Vincent e Châtillon.

juventus women la juventus women apreLa Juventus Women apre la Serie A Women’s Cup: data e orario della prima partita col Como 1907La Juventus Women apre la Serie A Women’s Cup: data e orario della prima partita col Como 1907. Le bianconere sono detentrici della competizione Sarà Como 1907-Juventus Women la partita che aprirà la ... msn.com

juventus women la juventus women apreJuventus Women, al via il nuovo corso con Guerrero: Bonansea la prima ad arrivare al JMedical (VIDEO)La Juventus Women inaugura la stagione 2026/27 con le visite mediche al JMedical. Inizia l’era Guerrero: ecco le convocate e tutto lo staff tecnico ... tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web