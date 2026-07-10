La Juventus Women apre la Serie A Women’s Cup | data e orario della prima partita col Como 1907
La partita tra Como 1907 e Juventus Women segna l'inizio della seconda edizione della Serie A Women’s Cup. L'incontro si terrà venerdì 21 agosto alle 18 al centro sportivo ‘Lambrone’ di Erba. La Juventus Women, detentrice del titolo, affronterà la squadra di casa in questa prima giornata del torneo. La partita si concluderà alle 20.
. Le bianconere sono detentrici della competizione. Sarà Como 1907-Juventus Women la partita che aprirà la seconda edizione della Serie A Women’s Cup. Appuntamento venerdì 21 agosto alle 18 al centro sportivo ‘Lambrone’ di Erba; sempre venerdì, ma alle 20.30, Parma-Inter a Noceto, con diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La prima giornata sarà completata sabato 22 da Ternana Women-Roma (ore 18) e da Milan-Como Women (20.30) e domenica 23 da Fiorentina-Sassuolo (18, diretta Sky Sport e NOW) e Lazio-Napoli Women. Le gare non trasmesse da Sky Sport e NOW saranno disponibili live e on demand sul canale YouTube della Serie A Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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