Nella tappa di Praga del circuito WTA 2026, la campionessa in carica è stata eliminata. Tereza Valentova, settima testa di serie, ha battuto in rimonta la prima del seeding, Marie Bouzkova, con un punteggio di 2-6, 6-4, 7-6, in due ore e quaranta minuti. Nel torneo sono avanzate anche Krejcikova, che prosegue la serie di vittorie, e le altre due semifinaliste, Tagger e Valentova.

Cade la campionessa in carica nel WTA di Praga. Infatti Tereza Valentova, quinta testa di serie, ha vinto il derby ceco contro Marie Bouzkova, numero uno del seeding, imponendosi in rimonta con il punteggio di 2-6 6-4 7-6 dopo una battaglia di due ore e quaranta minuti di gioco. In semifinale Valentova affronterà Daria Snigur. La tennista ucraina, ottava testa di serie, ha dominato contro la thailandese Lanlana Tararudee in due set con un perentorio 6-0 6-3. Nell’altro derby ceco di giornata continua l’ottimo momento di Barbora Krejcikova, reduce dalla vittoria nel torneo di Atene, che ha raggiunto la semifinale battendo la connazionale Dominika Salkova per 6-2 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Praga 2026, Krejcikova prosegue la striscia vincente. In semifinale anche Tagger e Valentova

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